В казахстанском законодательстве предусмотрят защиту учителей от проверок

Астана. 9 октября. КазТАГ – Алтынай Кумисбек. В проекте закона РК о статусе педагогов будет предусмотрено сокращение нагрузки на учителей и защита их от проверок, сообщил министр образования и науки РУ Ерлан Сагадиев.

«По поручению главы государства будет разработан закон о статусе педагогов. В законе будут предусмотрены стимулы для повышения социального статуса педагогов, сокращению учебной нагрузки, защита от ненужных проверок и другие меры», — сказал Е Сагадиев на заседании правительства РК во вторник.

По его словам, утверждение закона запланировано на 2019 год. В текущем году проект будет разработан и пройдет общественное обсуждение.

Напомним, поручение разработать закон о статусе педагогов дал президент РК Нурсултан Назарбаев 5 октября, озвучивая послание народу Казахстана.