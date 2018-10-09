Алматы. 9 октября. КазТАГ — Создание «популистского альянса Европы» обрушило котировки крупнейших банков Греции, пишет «Коммерсант».

«Вчера акции крупнейших банков Греции, которая несколько лет назад фактически пережила дефолт из-за долгового кризиса, упали на 3-10% из-за опасений инвесторов в отношении долгового рынка Италии и возможных новых проблем греческих финансовых организаций. Акции крупнейшего банка Греции Piraeus Bank упали на 10,3%, второго по величине банка – National Bank of Greece – на 6%, третьего – Eurobank Ergasias – на 10,1%, четвертого – Alpha Bank – на 3,2%», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что обвал котировок крупнейших банков Греции, которая несколько месяцев назад объявила о скором выходе из кризисного режима, был вызван продолжающимися опасениями инвесторов в отношении другой крупной экономики Южной Европы – Италии.

«Нынешний вице-премьер Италии, представитель правой популистской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини в последние несколько недель открыто выступает против политики ЕС в отношении бюджетных ограничений. Такая позиция по итальянскому бюджету привела к опасению инвесторов в отношении долговой ситуации в Италии, увеличению потенциальных рисков и, как следствие, росту доходности по итальянским государственным облигациям», — поясняется в сообщении.

Как отмечают аналитики, ситуацию усугубила встреча М. Сальвини со своим идеологическим союзником из Франции Марин Ле Пен, которая поддержала его критику в адрес финансово-экономической ЕС. В некоторых европейских СМИ такой союз Марин Ле Пен и М. Сальвини уже окрестили «популистским альянсом Европы».

«Вместе с Маттео мы боремся не против Европы, но против Европейского союза, который превратился в тоталитарную систему. Мы боремся против Европейского союза, чтобы спасти настоящую Европу», — заявила Ле Пен.

«Мы против врагов Европы – (председателя Еврокомиссии Жан-Клода – КазТАГ) Юнкера и (главы управления Еврокомиссии по экономике и финансам Пьера – КазТАГ) Московиси, которые заперлись от всех в своем брюссельском бункере. Политика бюджетной экономии в последние несколько лет увеличила итальянский долг и привела к обнищанию Италии», — отметил в свою очередь М. Сальвини.