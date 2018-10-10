VI съезд лидеров мировых и традиционных религий начался в Астане

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Астана. 10 октября. КазТАГ – Алтынай Кумисбек. В Астане начался VI съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Работа съезда началась с заседания совета религиозных лидеров.

Ожидается, что в пленарном заседании съезда, посвященном теме «Религиозные лидеры за безопасный мир», примет участие президент РК Нурсултан Назарбаев.

На второй день – 11 октября запланированы секционные заседания.

В работе съезда принимают участие более 80 делегаций, включая духовных лидеров ключевых конфессий – ислама, православия, католицизма, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, синтоизма, зороастризма, а также представителей религиозных и общественных организаций. Также в дискуссии будут участвовать политические деятели, в том числе генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, высокий представитель Альянса цивилизаций Насир Абдулазиз аль-Насер, генеральный секретарь всемирной конференции «Религии за мир» Уильям Вендл и находящийся в Астане с официальным визитом президент Сербии Александр Вучич.

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