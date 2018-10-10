В ДЧС опровергли информацию о возможном землетрясении в Алматы в ближайшее время

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Алматы. 10 октября. КазТАГ — ДЧС опровергает прогноз биофизика Виктора Инюшина о возможном землетрясении в Алматы в ближайшее время, сообщает пресс-служба городского департамента.

«Согласно данным Института сейсмологии колебания земной коры до 6 баллов (по шкале МSK-64) не приводят к повреждению инфраструктуры, разрушениям зданий и сооружений, являются лишь землетрясениями фонового уровня. Ежегодно в радиусе 80 км от города Алматы происходит до 200 слабых землетрясений. Таким образом, среднесрочные и долгосрочные прогнозы землетрясений составляются от 7 и более баллов и в соответствии с заключением прогнозной комиссии Института сейсмологии на территории Алматинского сейсмоопасного региона в 2018 году сильные землетрясения интенсивностью 7 и более баллов не ожидаются», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Долгосрочный прогноз на предстоящий год составляется в конце года с внесением на уточнение прогнозной комиссии 2 раза в год.

Со слов доктора физико-математических наук, академика Международной академии Евразии Аллы Садыковой, проработавшей в Институте сейсмологии более 40 лет, в прогнозах биофизика В. Инюшина отсутствуют сведения о параметрах прогнозируемых землетрясений и лишь представляются предварительной датой активизации, а также его методы прогнозирования землетрясений научно не обоснованы. Данные им прогнозы не вносятся в Межведомственную и прогнозную комиссию Института сейсмологии, которые проходят с участием ведущих специалистов-сейсмологов Республики. Большинство предсказаний В. Инюшина о землетрясениях не подтверждались, несмотря на его утверждения о полной состоятельности его прогнозов. Его псевдонаучные прогнозы, широко распространяемые в СМИ, вызывают общественный резонанс, могут привести к созданию нестабильности в обществе. Также А. Садыкова считает прогнозы биофизика В. Инюшина ненаучными и некорректными.

Вместе с тем, согласно официально представленной информации руководства Казахского национального университета им. Аль-Фараби профессора Т.Рамазанова, служба биофизического сейсмического прогноза, который возглавляет В. Инюшин, не является структурным подразделением университета, ответственность за его сейсмические прогнозы вуз не несет.

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«ДЧС г.Алматы призывает граждан доверять информации компетентных органов и не поддаваться на провокационные заявления неуполномоченных лиц. Напоминаем, что распространение заведомо ложных и недостоверных сведений является основанием для привлечения к уголовной ответственности», — добавили в ДЧС.

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