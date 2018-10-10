В ДЧС опровергли информацию о возможном землетрясении в Алматы в ближайшее время

Алматы. 10 октября. КазТАГ — ДЧС опровергает прогноз биофизика Виктора Инюшина о возможном землетрясении в Алматы в ближайшее время, сообщает пресс-служба городского департамента.

«Согласно данным Института сейсмологии колебания земной коры до 6 баллов (по шкале МSK-64) не приводят к повреждению инфраструктуры, разрушениям зданий и сооружений, являются лишь землетрясениями фонового уровня. Ежегодно в радиусе 80 км от города Алматы происходит до 200 слабых землетрясений. Таким образом, среднесрочные и долгосрочные прогнозы землетрясений составляются от 7 и более баллов и в соответствии с заключением прогнозной комиссии Института сейсмологии на территории Алматинского сейсмоопасного региона в 2018 году сильные землетрясения интенсивностью 7 и более баллов не ожидаются», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Долгосрочный прогноз на предстоящий год составляется в конце года с внесением на уточнение прогнозной комиссии 2 раза в год.

Со слов доктора физико-математических наук, академика Международной академии Евразии Аллы Садыковой, проработавшей в Институте сейсмологии более 40 лет, в прогнозах биофизика В. Инюшина отсутствуют сведения о параметрах прогнозируемых землетрясений и лишь представляются предварительной датой активизации, а также его методы прогнозирования землетрясений научно не обоснованы. Данные им прогнозы не вносятся в Межведомственную и прогнозную комиссию Института сейсмологии, которые проходят с участием ведущих специалистов-сейсмологов Республики. Большинство предсказаний В. Инюшина о землетрясениях не подтверждались, несмотря на его утверждения о полной состоятельности его прогнозов. Его псевдонаучные прогнозы, широко распространяемые в СМИ, вызывают общественный резонанс, могут привести к созданию нестабильности в обществе. Также А. Садыкова считает прогнозы биофизика В. Инюшина ненаучными и некорректными.

Вместе с тем, согласно официально представленной информации руководства Казахского национального университета им. Аль-Фараби профессора Т.Рамазанова, служба биофизического сейсмического прогноза, который возглавляет В. Инюшин, не является структурным подразделением университета, ответственность за его сейсмические прогнозы вуз не несет.

«ДЧС г.Алматы призывает граждан доверять информации компетентных органов и не поддаваться на провокационные заявления неуполномоченных лиц. Напоминаем, что распространение заведомо ложных и недостоверных сведений является основанием для привлечения к уголовной ответственности», — добавили в ДЧС.