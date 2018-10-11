На АЗС Алматы стоимость 1 л дизтоплива выросла на Т1; бензина АИ-92 — на Т2

Алматы. 11 октября. КазТАГ — Кемар Машанло. На некоторых автозаправках (АЗС) Алматы на текущей неделе выросли цены на дизельное топливо и бензин АИ-92.

Сравнение цен показывает, что хотя, по данным государственного мониторингового оператора – Центра нефти и газа РК, стоимость 1 л дизтоплива по Казахстану с прошлой недели остается на прежнем уровне – Т189,01, тем не менее со вчерашнего дня на некоторых автозаправках южной столицы она поднялась на Т1.

Сопоставительный анализ стоимости этого вида ГСМ за последнее время продолжает указывать на имеющую место разнонаправленность колебаний цен на него на заправках Алматы. После того как 2 недели назад Центр нефти и газа РК официально поднял стоимость 1 л летнего дизельного топлива на Т2,48 на АЗС Алматы, ряд топливных компаний подняли цены на Т2 за 1 л этого вида ГСМ: на автозаправках «КазМунайГаза» стоимость 1 л дизтоплива поднялась с Т187 до Т189; Sinоoil – с Т189 до Т191. В то же время в начале минувшей недели одна из сетей АЗС в южной столице резко понизила стоимость 1 л дизтоплива – сразу на Т4.

Начало текущей недели было отмечено на АЗС отдельных топливных компаний в южной столице повышением стоимости 1 л самого ходового бензина марки АИ-92 — с Т154 до Т156 (по официальным данным по стране – Т155,57). При этом ценовой разброс на АИ-92 остается в прежних пределах — Т151-156: на АИ-95 – соответственно Т167-180 (Т175,03); АИ-98 – Т189-212 (Т191,44).