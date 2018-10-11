Плату за общедомовые нужды предлагают увеличить для владельцев нежилых помещений

Астана. 11 октября. КазТАГ — Оксана Скибан. Для владельцев нежилых помещений предлагают увеличить плату за общедомовые нужды, сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Каирбек Ускенбаев.

«В законопроекте предусмотрено, что общим собранием жителей дается возможность увеличить общедолевую нагрузку на владельцев нежилых помещений один к двум, то есть если владельцы (жилья – КазТАГ) платят 50 тенге за квадратный метр, то на владельцев нежилых помещений, так как они генерируют бизнес-потоки, имеют право устанавливать 100 тенге, то есть до 100%, но не более», — сказал К. Ускенбаев на презентации поправок по вопросам ЖКХ в мажилисе парламента РК в четверг.

По его словам, ранее некоторые КСК увеличивали эту нагрузку на владельцев нежилых помещений ЖК и в 3, и в 4 раза.

«Мы должны соблюдать интересы бизнеса, чтобы не отдавать на откуп управленцам ОСИ (объединение собственников имущества — КазТАГ). На общедомовые нужды ложится нагрузка на 1 кв.м. Отметим, что это тот же собственник, и он имеет право соглашаться или нет, тоже имеет право голоса», — пояснил он.