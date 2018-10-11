Алматы. 11 октября. КазТАГ — По факту аварии «Союза» возбуждено уголовное дело, пишут «Известия».

«По факту крушения пилотируемого корабля «Союз МС-10» следственным отделом СК России на комплексе «Байконур» возбуждено уголовное дело. Речь идет о ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба)», — сообщает пресс-служба следственного комитета.

Следователи производят осмотр стартового комплекса и выемку документации. Устанавливаются причины происшествия и лица, действия которых привели к аварийной ситуации, указано в сообщении.

Ранее стало известно, что Казахстан и Россия создадут межправительственную комиссию для расследования аварии.

Напомним, авария носителя произошла во время запуска «Союза МС-10» к МКС в четверг, 11 октября. Запуск осуществлялся с площадки «Гагаринский старт». Стыковка с орбитальной станцией была намечена на 20.44 аст. На борту находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.

Экипаж совершил аварийную посадку в Казахстане. После обследования директор Института медико-биологических проблем Российской академии наук Олег Орлов сообщил, что состояние экипажа в норме. Космонавтов доставили в Байконур.