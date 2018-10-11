Спасенный экипаж потерпевшего аварию пилотируемого корабля «Союз МС-10» прилетел в Байконур

Байконур. 11 октября. КазТАГ – На аэродроме Крайний приземлился самолет с экипажем потерпевшего аварию корабля «Союз МС-10», сообщает корреспондент КазТАГ.

«Члены экипажа российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг чувствуют себя хорошо. В ближайшее время космонавты пройдут медицинское обследование и встретятся с родственниками», — сообщил корреспонденту КазТАГ источник на космодроме.

Напомним, корабль «Союз МС-10» в четверг потерпел аварию на 119-й секунде полета ракеты-носителя «Союз-ФГ». После отключения двигательной установки 2-й ступени сработала система спасения, которая отделила космическую головную часть от 2-й и 3-й ступени ракеты-носителя. Спускаемый аппарат с экипажем приземлился в районе Жезказгана. Спасательный отряд на вертолете доставил космонавтов в Жезказган, откуда экипаж на самолете вылетел в Байконур.