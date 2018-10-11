Оскорбительным назвали отождествление терроризма с религией участники мирового съезда в Астане

Астана. 11 октября. КазТАГ – Оскорбительным назвали отождествление терроризма с религией участники VI съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане, сообщает пресс-служба парламента РК.

«Заявляем о готовности: (…) призвать политических деятелей и мировые СМИ отказаться от практики отождествления терроризма с религией, так как эти идеи оскорбляют наши религии, наносят вред их мирному сосуществованию, подрывая взаимодоверие и взаимодействие между последователями одной и разных религиозных общин», — говорится в распространенной в четверг декларации съезда.

Документ содержит заявление о готовности из 23 пунктов, в числе которых намерение «уважать равные права и свободы всех граждан вне зависимости от расового, языкового, религиозного, национального, этнического или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения и поступать в отношении друг друга в духе братства»; «поддерживать инициативы по признанию усилий в сфере укрепления межрелигиозного и межконфессионального диалога как одной из ключевых и неотъемлемых направлений деятельности международного сообщества по построению справедливого и бесконфликтного мироустройства», «выражать солидарность всем религиозным группам и этническим общинам, подвергшимся ущемлению прав и насилию со стороны экстремистов и террористов».

«(Заявляем о готовности – КазТАГ) прилагать все возможные усилия по предотвращению провокаций и насилия в местах поклонения и святынь всех религий, в том числе в Иерусалиме, являющемся священным местом для представителей всех авраамических религий», — сказано в одном из пунктов декларации.

Кроме того, участники съезда выразили готовность «опровергать неправильное толкование религиозных учений и диффамацию религиозных ценностей как основы для распространения идеологии экстремистских и террористических организаций», «оказывать содействие государствам и политическим лидерам в анализе и исследовании истоков и коренных причин возникновения религиозного экстремизма и международного терроризма», «призвать правительства активизировать работу с молодежью

в целях предотвращения их радикализации» и многое другое.

«Мы обращаемся ко всем людям веры и доброй воли с призывом объединиться в это сложное время и внести свою ответственность в обеспечение мира и согласия на нашей планете», — заявили участники съезда.

Напомним, VI съезд лидеров мировых и традиционных религий проходил в Астане 10-11 октября.

В работе съезда приняли участие более 80 делегаций, включая духовных лидеров ключевых конфессий – ислама, православия, католицизма, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, синтоизма, зороастризма, а также представителей религиозных и общественных организаций.