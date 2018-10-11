Астана. 11 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Свыше Т12 млрд дополнительно предусмотрены на развитие Шымкента и Туркестанской области, сообщил министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Изменения расходной части бюджета, в том числе путем перераспределения расходов в общей сумме Т155 млрд осуществлены по следующим направлениям: первое – это реализация поручения главы государства по изменению административных статусов и развитию городов Шымкент и Туркестан, на что предлагается направить Т29,7 млрд, из которых Т15,1 млрд – разделение субвенций, ранее предусмотренных в Южно-Казахстанской области. Дополнительное финансирование в рамках целевых трансфертов на развитие данных регионов составит Т12,8 млрд», — сообщил А. Смаилов в мажилисе парламента РК в четверг.

Из этой суммы, по его словам, Т6,5 млрд планируется дополнительно направить на развитие г. Туркестан, Т3,7 млрд – на развитие Туркестанской области и Т2,6 млрд – на развитие Шымкента.

«В рамках данных расходов будет продолжена работа по благоустройству жилищно-коммунального хозяйства, развитию теплоэнергетического и газотранспортного сектора, а также по строительству объектов образования и здравоохранения. Также в связи с приданием г. Туркестан статуса областного центра возникла необходимость по открытию и обеспечению функционирования территориальных подразделений центральных исполнительных органов. В проекте на данные мероприятия предусмотрено Т1,7 млрд», — добавил глава минфина.

Напомним, 19 июня указом президента РК Нурсултана Назарбаева Шымкент получил статус города республиканского значения, а Туркестан стал областным центром созданной Туркестанской области.