Астана. 11 октября. КазТАГ — В Астане предотвратили потери бюджета на Т2,7 млрд, сообщает пресс-служба столичной прокуратуру.

«По 7 ходатайствам прокуратуры г. Астаны отменены судебные акты, вынесенные вопреки интересам государства, чем предотвращены потери бюджета на Т2,7 млрд», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного органа в четверг.

Это дела, связанные с налоговыми спорами, и об оспаривании подрядчиками выполнения договорных обязательств.

К примеру, уполномоченным органом в сфере госдоходов в адрес ТОО «Nova Цинк» выставлено уведомление о доначислении налога на сверхприбыль и пени на общую сумму Т3,2 млрд, по результатам проверки обоснованности трансфертного ценообразования.

Не согласившись с данным уведомлением, налогоплательщик обратился в суд. Решением суда заявление товарищества удовлетворено, доначисленная сумма признана незаконной и отменена. Однако, участвующий по делу прокурор внес апелляционное ходатайство, в котором не согласился с полной отменой уведомления ввиду того, что рыночная цена на экспортируемый товар (цинковый концентрат) была неправильно определена и включенная в дифференциал расходов доставка товара до антверпена, не подтверждена документально. В итоге апелляционное ходатайство прокурора удовлетворено и налогоплательщику предстоит возместить государству Т1,3 млрд.

«Также прокуроры предотвратили принудительное взыскание с нацкомпании более Т28 млн. Так, решением суда был удовлетворен в полном объеме иск ТОО «Iс север» к АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» о взыскании задолженности на сумму свыше Т28 млн за оказанные услуги клининга внутренних помещений. Изучив материалы дела, прокурорами установлено, что представленные заявителем акты выполненных работ, счета-фактуры и платежные документы не имеют отношения к национальной компании. По инициативе прокуратуры незаконный судебный акт отменен, в иске товарищества отказано», — заключили в пресс-службе.