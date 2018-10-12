Южная Корея и КНДР ведут консультации по подготовке к переговорам на высоком уровне

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Алматы. 12 октября. КазТАГ — Республика Корея и КНДР ведут консультации по подготовке к переговорам на высоком уровне, сообщил представитель министерства объединения Пэк Дэ Хен.

«Север и Юг осуществляют консультации относительно подготовки к скорейшему проведению нового раунда переговоров на высоком уровне, цель которых – реализация совместной Пхеньянской декларации», — приводит ТАСС слова Пэк Дэ Хен, заявившего об этом в пятницу на брифинге для журналистов в Сеуле.

Он отметил, что сторонам предстоит договориться относительно повестки встречи и места проведения диалога.

Напомним, 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом прошел первый межкорейский саммит более чем за 10 лет. По итогам переговоров Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также условились о необходимости подписать мирный договор до конца текущего года.

Второй саммит лидеров Республики Корея и КНДР состоялся 19 сентября в Пхеньяне, в ходе которого они подписали совместную декларацию, которая предусматривает снижение военной напряженности на Корейском полуострове и развитие двусторонних обменов.

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