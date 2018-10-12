Послание президента дало «добро» налогу на бедность 12.10.2018 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 198 0 Аналитик Айман Турсынкан о рядовом гражданине как главном источнике доходов Похожие материалы: Послание президента было адресовано не только народу Казахстана? Около Т84 млрд предусмотрены на реализацию поручений, озвученных в послании президента Казахстана «Надо», «нужно», «мы должны». Второе за год послание народу». «Особенности казахстанской политической культуры: грешник лучше праведника». «Должны ли «серые кардиналы» открыть карты?». «На занятость населения потрачено 850 млрд тенге, а трудоустроено только 450 тыс. человек» Тимур Жаксылыков назначен помощником президента РК 25 кандидатов претендуют на пост президента Грузии