ООН, Израиль и Сирия договорились открыть погранпереход

Алматы. 13 октября. КазТАГ – Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что всемирная организация, Израиль и Сирия достигли соглашения об открытии пограничного перехода «Кунейтра» на сирийско-израильской границе в понедельник, 15 октября, сообщает Trend.

«ООН, Израиль и Сирия договорились вновь открыть переход «Кунейтра» между Израилем и Сирией на Голанских высотах 15 октября», — говорится в заявлении миссии США в субботу.

Н. Хейли подчеркнула, что США приветствуют открытие погранперехода и надеются, что «и Израиль, и Сирия предоставят миротворцам ООН необходимый доступ и гарантии их безопасности».

Уточняется, что в начале октября заместитель командующего группировкой российских войск в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко сообщил, что пограничный переход «Кунейтра» между Сирией и Израилем готов к открытию с сирийской стороны. Ранее министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман заявил, что Израиль готов открыть переход «Кунейтра» — единственный официальный пункт пересечения своей границы с Сирией — отметив, что теперь «мяч находится на сирийской стороне».

«Условия для возобновления работы КПП появились с восстановлением контроля правительственных войск над южными районами Сирии и возвращением миротворцев ООН на линию разъединения с Израилем. Переходом «Кунейтра» в прошлом пользовались в первую очередь друзы, чья община после арабо-израильских войн оказалась по разные стороны границы», — резюмируется в сообщении.