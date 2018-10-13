Алматы. 13 октября. КазТАГ – Великобритания готовит санкционный список саудовских чиновников, сообщают «Известия».

«Министерство иностранных дел Великобритании начало готовить список должностных лиц и представителей силовых структур Саудовской Аравии, против которых власти могут ввести санкции в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи», — говорится в сообщении в субботу.

Как отмечается, работа над списком ведется уже вторые сутки. Как пишет газета The Independent, введение санкций весьма вероятно, для них может быть применена «поправка Магнитского», которую британские власти приняли в мае 2018 года как средство для ответа на грубые нарушения прав человека.

2 октября Д. Хашкаджи прибыл в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, ему надо было оформить документы. С того дня мужчину никто не видел.

7 октября советник президента Турции Ясин Актай заявил, что пропавший журналист, возможно, был убит в здании консульства.

Д. Хашкаджи известен критикой политики Эр-Рияда, он переехал в США в 2017 году и работал для The Washington Post. Друзья журналиста рассказали, что последние несколько месяцев власти королевства под разными предлогами пытались вернуть мужчину на родину, предлагали высокооплачиваемую работу на правительство и защиту.