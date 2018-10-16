Казахстан выразил несогласие с решением суда США по делу Храпуновых

Астана. 16 октября. КазТАГ – Казахстан выразил несогласие с решением суда США по делу бывшего акима Алматы Виктора Храпунова и его супруги Лейлы Храпуновой, сообщает пресс-служба министерства юстиции РК.

«Республика Казахстан не согласна с решением окружного суда Калифорнии об отклонении претензий г. Алматы к Храпуновым и их сообщникам. В то же время важно, что факты злоупотребления В. Храпуновым должностными полномочиями на посту акима г. Алматы, кража совместно с членами его семьи сотни миллионов долларов США из Алматы, попытки отмыть эти деньги в США и других странах не опровергаются», — сообщили в минюсте во вторник.

В ведомстве заявили, что решение окружного суда Калифорнии «принято только на процедурных основаниях».

«Судья, рассматривающий дело считает, что для его дальнейшего рассмотрения на территории США необходим элемент нанесения ущерба в США. Храпуновыми и их сообщниками создавались финансовые схемы по выводу капитала в США, шел процесс «инвестирования» в различный легитимный бизнес и недвижимость. В результате судебного процесса, ответчики, опасаясь новых судебных тяжб и наложения обременений, начали активно выводить средства из США, в спешном порядке закрывать проекты, продавая их по явно заниженным ценам», — говорится в сообщении.

По заявлению МЮ РК, «у Ильяса Храпунова возник конфликт с бизнес партнером, Джозефом Четрит, застройщиком в США, что стало основанием для новых судебных процессов».

«Так, в результате процесса в штате Калифорния против Храпуновых и связанных с ними лиц удалось добиться получения налоговых и корпоративных документов по предприятиям ответчиков. Стала известна информация о финансовых схемах, корпоративных структурах, а также подставных лицах, используемых ответчиками. Эта информация стала основанием для инициирования новых судебных процессов против Храпунова и Аблязова (Мухтара – КазТАГ), в том числе в штате Нью-Йорк», — добавили в министерстве.

В минюсте отметили, что Казахстан намерен обжаловать решение суда в Калифорнии.

«Работа по принципу неотвратимости наказания будет продолжена. Республика Казахстан будет использовать все правовые механизмы в стране и за рубежом для свершения правосудия», — сказано в сообщении.

Напомним, 8 октября экс-аким Алматы В. Храпунов был приговорен к 17 годам лишения свободы, а его супруга Л. Храпунова – к 14 годам лишения свободы. Приговор был вынесен заочно.

Уголовное дело в отношении В. Храпунова было возбуждено 22 ноября 2011 года по фактам совершения ряда коррупционных и экономических преступлений. В качестве меры пресечения суд санкционировал его арест. 8 февраля 2012 года правоохранительные органы инициировали межгосударственный розыск фигуранта. В.Храпунов вместе с семьей проживает в швейцарском кантоне Вале, в котором расположен г.Женева.

Также в международный розыск объявлен сын бывшего акима Алматы Ильяс Храпунов. Ориентировка на его розыск была опубликована на сайте интерпола. Отмечалось, что И. Храпунов подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, участии в преступном сообществе, а также легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.

В августе 2013 года финансовая полиция Казахстана сообщила, что в ходе расследования уголовного дела в отношении Храпуновых направлено международное поручение в компетентные органы Швейцарской Конфедерации об оказании правовой помощи. Документы и доводы, приведенные в поручении об оказании правовой помощи, изучены и проанализированы уполномоченными органами Швейцарии, по результатам которых начато уголовное преследование в отношении Храпуновых на территории Швейцарской Конфедерации по факту отмывания денежных средств и иного капитала, добытого преступным путем.