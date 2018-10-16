Алматы. 16 октября. КазТАГ — Национальную систему корпоративного управления предложили создать в Казахстане, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

«Практика показывает, что бизнес элементарно не знает всех преимуществ корпоративного управления. Отечественные специалисты в этой сфере не имеют должной квалификации. Да и госорганы не сильно заинтересованы, в том, чтобы содействовать внедрению системы и координировать процесс», — сообщил заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Рустам Журсунов.

По его словам, вкупе все это способствовало ухудшению позиций Казахстана по нескольким показателям в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума. В частности, снизились позиции по таким показателям, как «Корпоративная этика» и «Профессионализм менеджеров» (на 8 и 9 пунктов соответственно).

Для того, чтобы исправить ситуацию, Нацпалата разработала и предложила правительству системный и комплексный подход.

«Мы предлагаем создать единую институциональную основу развития корпоративного управления, как в государственном, так и в частном секторе. Более того, мы предлагаем учредить Национальный совет по вопросам корпоративного управления. Утвердить базовые, национальные стандарты, которые будут применяться в масштабе всей страны. Такие подходы отлично зарекомендовали себя в международной практике», — заявил Р.Журсунов.

Участники заседания НПП рассмотрели вопросы по составу Национального совета, его положению. Обсудили перечень методических рекомендаций по корпоративному управлению, необходимых к принятию в Казахстане.

«Учитывая, что для большинства компаний это новая практика, нужны мотивационные меры, которые помогут внедрять систему. В частности, предлагаю предоставлять преимущества в виде послаблений в государственных закупках. Также, необходимо внести предложения в Национальный банк РК по пересмотру системы пруденциальных нормативов», — отметила депутат мажилиса парламента РК Елена Никитинская.

Также было решено ежегодно проводить республиканский форум по корпоративному управлению, что позволит поднять на более высокий качественный уровень деятельность профильного Национального совета.