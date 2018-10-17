Число погибших в результате ЧП в Керчи возросло до 19 человек, пострадавших — до 52

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Алматы. 17 октября. КазТАГ — Число жертв стрельбы и взрыва в колледже в Керчи возросло до 19 человек, сообщают российские СМИ.

По информации Центра медицины катастроф Крыма, 19-й погибший был учащимся колледжа.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Керчи уточнили, что количество госпитализированных выросло до 52 человек.

Как сообщалось, в среду днем студент политехнического колледжа Керчи открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

Уголовное дело, возбужденное по статье «теракт», переквалифицировано на статью «убийство».

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