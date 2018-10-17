Из Хельсинки в китайский Хэфей запущен новый контейнерный маршрут через Казахстан

Астана. 17 октября. КазТАГ — Из финского Хельсинки в китайский Хэфей запущен новый контейнерный маршрут, пролегающий по территории Казахстана, сообщила пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ).

«К визиту главы государства (Нурсултана Назарбаева в Финляндию – КазТАГ) приурочена отправка контейнерного поезда по новому регулярному маршруту Хельсинки (Финляндия) – Хэфей (КНР). Планируемый объем перевозок по данному маршруту составляет до 8 контейнерных поездов в месяц», — говорится в сообщении в среду.

Как отмечается в распространенном сообщении, в Хельсинки между КТЖ и компаниями Koulova Innovation Oy и Nurminen Logistics Serveces в рамках визита главы государства подписаны соглашения о развитии контейнерных перевозок – «в целях наращивания объемов перевозок грузов, развития логистических цепей поставок и сервиса по маршруту КНР-Финляндия через территорию Казахстана».

В сообщении упоминается, что в прошлом году был отправлен первый контейнерный поезд по маршруту Коувола–Сиань. Таким образом, наблюдается динамика роста перевозок на рынке Финляндия, Скандинавия с Китаем транзитом через Казахстан.

«В 2017 году по маршруту Китай-Казахстан-Финляндия отправлен 31 контейнерный поезд (2496 ДФЭ), за 8 месяцев 2018 года — 46 контейнерных поездов (3848 ДФЭ)», — уточняется в сообщении.

Кроме того, сообщается, что руководством КТЖ проведены переговоры с руководителем компании Koulova Innovation Oy, которая производит целлюлозу – основной груз, оправляемый в КНР через территорию Казахстана.

«На встрече с руководителем компании Nurminen Logistics Serveces Олли Похъянвирта обсуждены перспективы сотрудничества, а также вопросы по отправке контейнерного поезда по маршруту Финляндия-Казахстан-Китай», — заключается в сообщении.