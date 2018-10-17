Алматы. 17 октября. КазТАГ – Соколиную охоту на отлов 131 особи дрофы-красотки почти за Т82 млн разрешат четырем арабским шейхам в Казахстане, сообщается на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК «Адiлет».

«В соответствии с законом РК от 9 июля 2004 г. «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» правительство РК постановляет разрешить проведение соколиной охоты на дрофу-красотку с собственными соколами в период с 10 октября по 15 ноября 2018 года шейху Халифу Бин Заед Аль Нахаяну (ОАЭ) на 28 особей дрофы-красотки на территориях Арысской и Карактауской государственной заповедной зоны республиканского значения в Туркестанской области и 46 особей дрофы-красотки на территории Южно-Казахстанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях», — говорится в постановлении правительства от 16 октября 2018 г. №643.

Такое же разрешение дано: шейху Суруру Бин Мухаммеду Аль Нахаяну (ОАЭ) на 14 особей дрофы-красотки на территории Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Мангистауской области; шейху Сеифу Бин Мухаммеду Аль Нахаяну (ОАЭ) на 13 особей дрофы-красотки на территории Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Мангистауской области; шейху Джасем Бин Хамад Бин Халифа Аль Тани (Катар) на 10 особей дрофы-красотки на территории Андасайского государственного природного заказника республиканского значения в Жамбылской области и 20 особей дрофы-красотки на территории Жусандалинской государственной заповедной зоны республиканского значения в Алматинской и Жамбылской областях.

«Ставку платы за добывание одной особи дрофы-красотки установить в размере 260 МРП (Т81 914 300). Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан, административному органу СИТЕС в Республике Казахстан обеспечить ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан хищных ловчих птиц для проведения соколиной охоты с соблюдением процедур Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Акимам Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей оказать необходимое содействие в организации указанных мероприятий», — резюмируется в постановлении.

Напомним, в проекте постановления правительства РК «О проведении охоты на дрофу-красотку», соколиную охоту на отлов осенью 341 особи дрофы-красотки за Т212 млн хотели разрешить четырем арабским шейхам в Казахстане.

«Разрешить проведение соколиной охоты на дрофу-красотку с собственными соколами в период с 1 сентября по 15 ноября 2018 года шейху Халифу Бин Заед Аль Нахаяну (ОАЭ) на 72 особи дрофы-красотки на территориях Арысской и Карактауской государственной заповедной зоны республиканского значения в Туркестанской области и 81 особь дрофы-красотки на территории Южно-Казахстанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях», — отмечалось в представленном во вторник документе.

1 МРП = Т2405.