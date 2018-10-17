Экспертное мнение: Тенге продолжит укрепляться в паре с долларом

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Алматы. 17 октября. КазТАГ – Сергей Зелепухин. Тенге продолжит укрепляться после повышения процентной ставки Национальным банком РК (НБ РК) и на фоне внешнего позитива, прогнозирует аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.

«Активное укрепление тенге идет после повышения ставки Центробанком Казахстана (Нацбанком РК – КазТАГ) на 0,25% – до 9,25%. Кроме того, поддержку казахстанской валюте оказывает и достаточно активный рост российского рубля. В целом, конъюнктура мировых рынков и, прежде всего, мирового рынка нефти, является достаточно благоприятной для роста тенге», — считает эксперт.

Также поддержку казахстанской валюте, по его словам, оказывают «неплохие результаты» казахстанской экономики.

«Согласно данным министра национальной экономики республики Тимура Сулейменова, в январе-сентябре текущего года рост ВВП Казахстана составил 4,1%. В 2018 году этот показатель прогнозируется на уровне 3,8%», — напоминает И. Марчена.

Курс доллара расчетами «завтра» по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже в среду снизился на Т4,03 – до Т363,6.

Доллар растет, спрос на него - тоже Доллар растет, спрос на него - тоже
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