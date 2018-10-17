Астана. 17 октября. КазТАГ – Выполняющий рейсы в Казахстан финский авиаперевозчик получил дополнительные коммерческие права, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

«В рамках визита главы государства Нурсултана Назарбаева в Финляндию подписан двусторонний документ – меморандум о воздушном сообщении между странами, в рамках которого предоставлены дополнительные коммерческие права для финского перевозчика при выполнении рейсов в Казахстан. Так, финскому перевозчику предоставлено право выполнения семь рейсов в неделю в Алматы и Астану, а также право на использование любого типа воздушного судна (без ограничений по емкости)», — сообщили в МИР РК в среду.

В ведомстве отметили, что новые договоренности между странами «будут способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества, туризма и делового партнерства, а также продвижению и расширению возможностей Астаны в качестве транзитно-транспортного хаба».

«В 2017 году казахстанская сторона предоставила право авиакомпании Finn Air осуществлять авиаперелеты с частотой семь рейсов в неделю (ежедневно) по маршруту Хельсинки-Астана. С летнего периода 2017 года, авиакомпания Finn Air начала выполнять прямые рейсы в Казахстан по маршруту Хельсинки-Астана с частотой два раза в неделю. В 2018 году с 3 июля по 23 августа авиакомпания Finn Air выполняла два рейса в неделю по маршруту Астана-Хельсинки на типе воздушного судна – A319», — уточнили в министерстве.