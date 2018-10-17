Бюджет Астаны на 2018-2020 гг. пересматривают в сторону роста доходов и уменьшения затрат

Астана. 17 октября. КазТАГ – Бюджет Астаны на 2018-2020 годы пересматривается в сторону роста доходов и уменьшения затрат, сообщается в проекте решения столичного маслихата.

«Внести в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2017 года № 214/25-VI «О бюджете города Астаны на 2018-2020 годы» следующие изменения: в п. 1 в пп. 1) цифры (здесь и далее цифры в тыс. тенге – КазТАГ) «409 502 168» (доходы – КазТАГ) заменить цифрами «412 155 377»; цифры «4 115 254» (доходы по неналоговым поступлениям – КазТАГ) заменить цифрами «6 418 463»; цифры «10 772 183» (доходы по поступлениям от продажи основного капитала – КазТАГ) заменить цифрами «11 122 183»; в подпункте 2) цифры «401 286 173,6» (затраты – КазТАГ) заменить цифрами «399 289 023,6», — говорится в документе в среду.

Чистое бюджетное кредитование может уменьшиться с Т7 496 750 тыс. до Т7 725 283 тыс., в том числе бюджетные кредиты с Т7 496 751 тыс. могут снизиться Т7 725 284 тыс.

«В пп. 4) цифры «20 266 648» (сальдо по операциям с финансовыми активами – КазТАГ) заменить цифрами «20 667 471», в том числе: приобретение финансовых активов – цифры «20 266 648» заменить цифрами «20 667 471»; в пп. 5) цифры «(-19 547 403,6)» (дефицит (профицит) бюджета – КазТАГ) заменить цифрами «(-15 526 400,6)»; в пп. 6) цифры «19 547 403,6» (финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – КазТАГ) заменить цифрами «15 526 400,6»; в пп. 8) цифры «(-4 200 000)» (погашение займов – КазТАГ) заменить цифрами «(-8 221 003)», — сказано в документе.

Проект решения маслихата Астаны вынесен на публичное обсуждение до 30 октября.