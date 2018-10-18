Бюджетные инвестиции на 2018 г. хотят пересмотреть в части расходов на автодороги по программе «Нұрлы жол»

Астана. 18 октября. КазТАГ – Бюджетные инвестиции на 2018 год хотят пересмотреть в части расходов на автодороги по программе «Нұрлы жол», сообщается в проекте постановления правительства «О внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2017 года №823 «О реализации закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы».

«Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов – реализация проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог республиканского значения в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы», — сообщил в четверг в пояснительной записке к поправкам министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

Из текста проекта постановления следует, что сумма расходов на прочие инвестпроекты по бюджетной программе «Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне» остается без изменений – Т125 553 231 тыс. Однако изменения могут коснуться конкретных проектов.

Так, в 2018 году на реконструкцию и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Гр. РФ (на Орск) — Актобе — Атырау — Гр. РФ (на Астрахань)» планируют направить уже не Т614 384 тыс., а Т3 451 642 тыс., а на аналогичные работы по трассе «Астана-Петропавловск» транзитного коридора «Боровое-Кокшетау- Петропавловск-граница РФ» вместо Т12,9 млрд хотят направить Т11,89 млрд. С Т9 513 486 тыс. до Т11 104 526 тыс. планируют увеличить бюджетное финансирование работ по автодороге «Уральск — Каменка — гр. РФ (на Озинки)», а на реконструкцию и проектно-изыскательские работы коридора Центр-Юг «Астана — Караганда — Балхаш — Курты — Капшагай – Алматы» вместо Т13,8 млрд направить Т15 226 314 000.

В то же время по трассе «Бейнеу — Акжигит — граница Республики Узбекистан (на Нукус)» планируется уменьшение с Т7 910 000 тыс. до Т6 910 000 тыс., а по автодороге «Ушарал-Достык» – с Т7 000 000 тыс. до Т500 000 тыс. С Т55 553 687 тыс. до Т58 506 689 тыс. может вырасти финансирование из бюджета реконструкции и проектно-изыскательских работ коридора Центр-Восток «Астана — Павлодар — Калбатау — Усть-Каменогорск», а размер средств на разработку проектно-сметной документации (ПСД) по проекту «Центр-Запад» хотят уменьшить с Т415 287 тыс. до Т144 203 тыс. С Т3 500 000 тыс. до Т37 719 тыс. может снизиться объем финансирования по проекту реконструкции и проектно-изыскательских работ республиканской трассы «Карабутак-Комсомольское- Денисовка-Рудный-Костанай».

Почти втрое может возрасти финансирование из бюджета проекта по реконструкции международного транзитного коридора «Западная Европа — Западный Китай» – с Т2 208 215 тыс. до Т6 343 966 тыс., а средства на реконструкцию автотрассы «Гр. РФ (на Орск) — Актобе — Атырау — гр. РФ (на Астрахань)» участок «Кандыагаш-Макат» напротив – уменьшиться с Т2 389 271 тыс. до Т1 689 271 тыс.

Затраты бюджета на оказание государственных услуг по организации развития инвестиционных проектов республиканского значения по части развития автомобильных дорог на республиканском уровне, согласно документу, могут возрасти с Т125 244 457 тыс. до 121 808 706 тыс. Финансовые вливания на оказание государственных услуг по организации выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения по части капитального и среднего ремонта, содержания, озеленения автомобильных дорог республиканского значения также могут вырасти – с Т76 941 666 тыс. до Т77 297 708 тыс.

Проект постановления правительства вынесен на публичное обсуждение до 1 ноября.