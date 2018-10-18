Власти Великобритании согласны продлить переходный период после Brexit

Алматы. 18 октября. КазТАГ – Власти Великобритании согласны продлить переходный период после выхода (Brexit) Соединенного Королевства из состава Европейского союза (ЕС), сообщает ТАСС.

«В настоящий момент рассматривается вопрос о том, чтобы создать возможность для продления переходного периода на несколько месяцев. Однако мы не ждем, что возникнет необходимость прибегать к этому варианту, поскольку работаем над тем, чтобы к концу 2020 года у нас уже была новая система отношений. Стороны добились хорошего прогресса как по соглашению о выходе Великобритании из ЕС, так и по условиям будущего сотрудничества», — заявила в четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Как сообщалось 16 октября, главный переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Барнье на встрече министров по европейским делам в Люксембурге заявил о необходимости продления переговоров с Великобританией по Brexit.

Главной проблемой на переговорах по Brexit остается вопрос контроля границы с Ирландией. Брюссель и Лондон хотят сохранить границу прозрачной для передвижения людей, товаров и услуг, но до настоящего времени не ясно, как этого добиться, если Великобритания создает новый таможенный режим с Евросоюзом. Лондон также не хочет слышать о разных таможенных режимах для Северной Ирландии и остальной территории Соединенного Королевства, что может вновь оживить, казалось бы, навсегда ушедшую в прошлое проблему Ольстера и ирландского сепаратизма.

Напомним, референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2017 года. Победу с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. 29 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года. Уже названы точная дата и время выхода – 29 марта в 23.00 по лондонскому времени (05.00 аст).