Для южной зоны Казахстана через аукцион отобраны проекты солнечных электростанций четырех компаний

Астана. 18 октября. КазТАГ — В Астане состоялся 19-й аукцион по отбору проектов солнечных электростанций для южной зоны Казахстана суммарной мощностью 30 МВт, сообщила пресс-служба министерства энергетики РК.

«В ходе аукционных торгов были поданы 20 заявок от 13 участников единичной мощностью проектов от 0,1 до 10 МВт. Суммарный объем заявок составил 167,05 МВт. Стартовая цена на аукционе составила Т28,99/кВтч. (…) Предложенный в заявках участников диапазон цен составил от Т18/кВтч до Т28,99/кВтч», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

«По итогам электронных торгов победителями определены (…) ТОО «Dala Solar» на 2 МВт с ценой Т18/кВтч; Hydroenergy company JSC на 10 МВт с ценой Т19,58/кВтч; ТОО «ДСТО Solar» на 10 МВт с ценой Т19,58/кВтч; ТОО «KK-Kiunsen» на 10 МВт с ценой Т19,63/кВтч», — указано в информации.

Напомним, согласно утвержденному графику торгов, в текущем году планируется проведение торгов в объеме 1 тыс. МВт установленной мощности, с разбивкой по типам электростанций: солнечные электростанции – 290 МВт; ветровые – 620 МВт; гидроэлектростанции – 75 МВт; БиоЭС — 15 МВт.