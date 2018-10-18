Алматы. 18 октября. КазТАГ – Россия исключает военный ответ на санкции США, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Совершенно исключено (применение военного ответа на санкции – КазТАГ) в современном мире. Мы же ответственное государство и постоянный член совета безопасности (ООН – КазТАГ). Эти вопросы относятся к компетенции верховной власти страны. Это вопросы президента страны. В мире есть разные формы реагирования, в том числе, как я сказал, асимметричные. Вовсе необязательно, что речь идет о военных мерах», — заявил в четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос европейского журналиста.

По его словам, «вовсе необязательно реагировать на какие-то экономические угрозы или экономический шантаж адекватным экономическим путем».

«Это абсолютно точно. Мы понимаем, например, что степень интегрированности, взаимововлеченности российской и американской экономики очень незначительная. От того, что американцы объявляют санкции в отношении нашей страны, американский бизнес не очень сильно страдает. Именно потому, что у нас небольшой объем торгового оборота», — заявил глава российского кабмина.

Но европейский бизнес, по его словам, страдает очень сильно, потому что у России и Европейского союза (ЕС) «огромный объем торгового оборота».

«Торговый оборот с США приблизительно сейчас – это плохой период – около $20 млрд. Это ничто. Торговый оборот с ЕС гораздо выше. 45% нашего торгового оборота приходится на ЕС. Это сотни миллиардов евро. Я просто приведу один пример. После объявления санкций наш торговый оборот с ЕС снизился приблизительно чуть ли не наполовину. Он был 430 млрд евро, а в какой-то момент упал до 220–230 млрд. Возникает вопрос: что на этом потеряла Европа?» — сказал руководитель правительства РФ.

По его мнению, Европа из-за санкций потеряла рабочие места.

«Потеряла прибыль. Потеряла уверенность в развитии даже небольших регионов, которые так или иначе были завязаны на торговлю с нашей страной. Поэтому санкции – плохой путь. Собственно, об этом мы все время говорим. Но не мы их начинали и не нам их заканчивать», — заключил Д. Медведев.

Напомним, антироссийские санкции последовали со стороны США и ряда западных стран после событий 2014 года, когда бывшая в составе Украины Автономная Республика Крым заявила о своем отделении и присоединении к составу России, а на востоке Украины вспыхнули боевые действия, которые продолжаются и сейчас. Вашингтон обвинил Кремль в происходящем.