Финляндия поможет в использовании парогазовых установок для увеличения энергомощностей на юге Казахстана

Астана. 18 октября. КазТАГ — В рамках визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Финляндию подписан ряд международных документов, в том числе соглашение об использовании парогазовых установок для увеличения энергомощностей Туркестана, сообщила пресс-служба министерства энергетики РК.

«Меморандум о сотрудничестве между министерством энергетики РК и компанией Wartsilia. Целью соглашения является развитие сотрудничества в южном регионе РК в отношении использования газа для парогазовых установок, что позволит увеличить маневренные мощности электрической энергии в городе Туркестан», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Кроме того, сторонами заключено соглашение о сотрудничестве между минэнерго РК, акиматом Западно-Казахстанской области и консорциумом ICM Recycling. «Строительство биогазовой установки ожидается в 2021-2023 годах, при правильной эксплуатации полигона. В настоящее время производится сортировка бумажных и пластиковых отходов с дальнейшей переработкой. Начаты работы по строительству мусоросортировочного комплекса мощностью 100 тыс. тонн в год. Запуск комплекса запланирован в декабре текущего года», — поясняется в пресс-релизе.

Также подписаны три меморандума, в том числе о стратегическом партнерстве в области энергии и зеленой экономики между минэнерго РК, министерством экономического развития и занятости Финляндии и министерства окружающей среды Финляндии.

Следующим является подписанный с Центром технических исследований Финляндии (VTT) меморандум о взаимопонимании. «Целью данного меморандума является развитие двустороннего сотрудничества в сферах биоэкономики, биоэнергии, биотоплива, продуктов из биоматериалов, энергоэффективности, утилизации отходов, индексации и обработки, а также вопросы по ядерной безопасности и форсайт исследования для развития индустрии в Казахстане», — уточняется в сообщении.

«Меморандум о сотрудничестве между министерством энергетики РК и SETCleanTech. Целью меморандума является обмен информацией в рамках проектов по утилизации твердых бытовых отходов и использованию возобновляемых источников энергии в РК, а также консультационная помощь по модернизации законодательства Республики Казахстан в сфере твердых бытовых отходов и возобновляемых источников энергии», — говорится в отношении третьего меморандума.