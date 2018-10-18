Марат Султангазиев назначен главой комитета госдоходов минфина РК

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Астана. 18 октября. КазТАГ — Марат Султангазиев назначен главой комитета государственных доходов министерства финансов РК, сообщает пресс-служба минфина РК.

«Председателем комитета госдоходов стал М. Султангазиев. До назначения на эту должность он работал заместителем заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента РК», — говорится в сообщении в четверг.

42-летний М. Султангазиев трудовую деятельность начал в Алматы в системе налоговых органов, где проработал долгое время, находясь на различных должностях. Позже работал в министерстве финансов в качестве директора департамента, далее – завсектором отдела социально-экономического мониторинга администрации президента РК, в прошлом году возглавлял департамент госдоходов по Алматы.

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