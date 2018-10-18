Почти на 45% выросли объемы жд-перевозок через Хоргос за девять месяцев 2018 г.

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Алматы. 18 октября. КазТАГ – Почти на 45% выросли объемы железнодорожных перевозок через Хоргос за девять месяцев 2018 года, сообщает «Синьхуа».

«В январе-сентябре этого года объем железнодорожных перевозок через Хоргос, переход на границе Китая с Казахстаном, увеличился на 44,68% до 386,3 тыс. тонн», — говорится в сообщении в четверг.

По данным китайских таможенников, за указанный период объем товарооборота, осуществленного жд-транспортом через погранпереход на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, достиг 4,397 млрд юаней (порядка $634 млн) с приростом на 48,4% в годовом выражении. За первые три квартала через Хоргос проследовал 3761 международный поезд.

«Ряд китайских районов, включая Ляньюньган (провинция Цзянсу, Восточный Китай), Сиань (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай), Иу (провинция Чжэцзян, Восточный Китай), поставляет через Хоргос в Казахстан, Узбекистан и другие страны Центральной Азии, также Западную Азию и Европу машиностроительную продукцию и товары широкого потребления. Хоргос был одним из важных торговых проходов на древнем Шелковом пути. На фоне строительства «Пояса и пути» железнодорожные перевозки через него устойчиво растут с каждым годом», — сказано в сообщении.

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