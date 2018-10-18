Ряд микрорайонов Алматы отключат на пять дней от газоснабжения из-за строительства дорог

Алматы. 18 октября. КазТАГ – Ряд микрорайонов Алматы отключат от газоснабжения в связи со строительством дорог, сообщает пресс-служба акимата г.Алматы.

«Настоящим сообщаем, что с 22 октября по 27 октября в Наурызбайском районе, в связи со строительством дороги по проекту «Пробивка пр. Абая», под отключение попадает 4499 вводов частного сектора и 8 вводов коллективного сектора в квадрате улиц: Садвакасова (мкр.Достык) — Пионерская (мкр.Достык) — Айбергенова (мкр. Шугыла) — пр.Райымбека; микрорайоны, которые попадают под отключение: мкр.Калкаман -1,2, мкр.Алтын Бесик», — говорится в информации, распространенной в четверг.

Также, по данным пресс-службы, с 22 октября по 27 октября, в связи со строительством транспортной развязки (перенос подземного газопровода среднего давления) по адресу: Алатауский район, пр.Рыскулова, уг.ул. Емцова и проведением аварийно-восстановительных работ по адресу: Алатауский район, пр.Рыскулова — р.Алматинка, под отключение от газоснабжения попадает 10801 ввод частного сектора и 155 вводов коллективного сектора в квадрате улиц: Б.Момышулы-Райымбека-Северное кольцо-северная сторона вдоль БАКа (мкр.Айгерим-1, мкр.Курылысши-1,2, мкр.Акбулак, мкр.Кок Кайнар, мкр.Шанырак-1,2, мкр.Туркестан, мкр.Заря Востока), перечисляется в сообщении.