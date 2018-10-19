Экс-советник Атамбаева Икрамжан Илмиянов объявлен в розыск

Алматы. 19 октября. КазТАГ — Бывший советник экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Икрамжан Илмиянов объявлен в розыск, сообщает КирТАГ.

«В настоящее время И. Илмиянов действительно объявлен в розыск. В июне 2018 года выехал за пределы страны, и местонахождение до сих пор неизвестно. ГКНБ КР проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия», — сообщили в ГКНБ КР в пятницу.

Также сообщается, что Икрамжан Илмиянов предъявлены обвинения (заочно).

«Накануне, 18 октября, Первомайский райсуд вынес решение об аресте И. Илмиянова на основании запроса ГКНБ. Против Илмиянова возбуждено дело по факту получения взятки в размере $150 тыс.» — указано в информации.

Отмечается, что И. Илмиянов был одним из доверенных людей экс-президента А. Атамбаева. Его называли самым влиятельным чиновником из окружения экс-президента. Кроме того, Икрамжан Илмиянов входит в список самых богатых людей Кыргызстана.

Как сообщали источники, с момента отставки А. Атамбаева И. Илмиянов покинул страну. Факт возбуждения против него уголовного дела долго не подтверждался официально и публично не озвучивался.