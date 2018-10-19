ОПЕК опасается снижения цен на нефть в ближайшие недели

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Алматы. 19 октября. КазТАГ — Увеличение запасов и рост добычи нефти в США могут привести к снижению цен на нефть в ближайшие недели, сообщает «Коммерсант».

«Предстоящее сезонное снижение спроса на нефтепродукты может привести к увеличению запасов. В условиях роста нефтедобычи в США это может стать «медвежьим» фактором для цен на нефть в ближайшие несколько недель», — приводится информация газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на внутренний отчет ОПЕК.

ОПЕК также считает, что на ценах может сказаться запланированное техобслуживание на российских НПЗ.

«Пересмотр глобальных экономических прогнозов Международным валютным фондом, вызванный торговыми спорами между США и их партнерами, привел к большей неопределенности в отношении роста спроса на нефть в 2019 году», — добавили в организации.

Накануне, 18 октября, цена на нефть марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые за месяц. Стоимость барреля нефти WTI снизилась до $68,7.

Доллар растет, спрос на него - тоже Доллар растет, спрос на него - тоже
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В октябре ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2019 году. В организации считают, что спрос ослабнет из-за торговых войн и других факторов, сдерживающих мировую экономику и экономику стран-импортеров.

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