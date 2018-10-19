Астана. 19 октября. КазТАГ – Научные исследования в области понижения уровня грунтовых вод планируют провести в Астане, сообщается в ответе правительства Казахстана на запрос группы депутатов сената парламента.

«В целях площадного водопонижения территории левобережья и территории столицы в целом акиматом Астаны планируется проведение научно-исследовательских работ в области понижения уровня грунтовых вод. В целях применения современных методов подхода в прогнозировании осадков и подтоплений акиматом рассматривается вопрос создания автоматизированной системы управления технологическими процессами», — сообщили в правительстве.

Также, по информации кабмина, до 2020 года планируется строительство новых сетей ливневой канализации, насосных станций и очистных сооружений, создание снегоплавильных пунктов, а также реконструкция существующих очистных сооружений и насосных станций.

«Также решаются вопросы подтопления улиц. В рамках работы по внедрению системы Еврокодов взамен устаревших СНиПов (строительных норм и правил – КазТАГ) разрабатываются строительные правила РК «Проектирование сооружений для очистки поверхностных сточных вод». (…) На сегодня акиматом г. Астаны прорабатывается вопрос создания единой эксплуатационной организации для коллекторов и сооружений ливневой канализации на базе ТОО «Астана Тазалык», а также проводятся мероприятия по развитию систем ливневой канализации», — говорится в ответе.

Напомним, 10 сентября группа сенаторов направила запрос на имя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, касательно минимизации городских проблем, связанных с подтоплениями в Астане. В запросе депутаты заявили о необходимости решения ряда задач: с целью увеличения пропускной способности ранее уложенных коллекторов, по их мнению, требуется провести их реконструкцию; проверить способность и диаметры магистральных коллекторов по улицам города и пересмотреть разделы и расчетные показатели СНиПов; обеспечить согласованность работы акимата с РГП «Казгидромет»; определить единую эксплуатационную организацию для коллекторов и сооружений ливневой канализации в городе; рассмотреть возможность создания специальной государственной службы, которая занималась бы обновлением СНиПов; привлечь к решению проблемы такие профильные ведомства как комитет по водным ресурсам и Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан.