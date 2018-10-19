Мы жили не по средствам, теперь нужно привыкать к новым реалиям — Токаев

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Алматы. 19 октября. КазТАГ — Председатель сената парламента РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Караганду для разъяснения послания президента, сообщается на сайте акимата Карагандинской области.

«Для того чтобы достичь качественно новых показателей, все мы должны много трудиться. Именно трудиться, а не почивать на лаврах, заниматься самоуспокоением, и тем более очковтирательством», — приводятся слова К-Ж.Токаева по итогам его встречи с активом Карагандинской области в пятницу.

Председатель сената также отметил, что сейчас представителям власти необходимо экономить, в первую очередь для того, чтобы быстро и эффективно реализовать социально-значимые проекты.

«Мы жили не по средствам, это надо признать. Теперь нужно привыкать к новым реалиям, которые диктуют новые взгляды на жизнь. Полагаю, что недалек час, когда дорогостоящие служебные автомобили, роскошные кабинеты высокопоставленных чиновников безвозвратно уйдут в прошлое, просто станут анахронизмом», — добавил он.

К-Ж. Токаев подробно остановился на необходимости стимулирования роста малого и среднего бизнеса в стране. Коснулся он и вопросов экологии.

Казахстан – 100 лет назад. Октябрь 1918 года Казахстан – 100 лет назад. Октябрь 1918 года
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«Каждый регион должен принимать активные меры по решению экологических проблем. Для Карагандинской области этот вопрос чрезвычайно важен ввиду имеющихся крупных предприятий. В следующем году планируется увеличить размеры административных санкций за нарушения экологического законодательства, усовершенствовать механизм проведения экологических проверок, будет сформирован перечень наиболее актуальных инфраструктурных проектов и определены источники финансирования», — заключил сенатор.

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