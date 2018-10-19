Норвегия и ЕС запросили создание третейской группы в ВТО по спору с США о пошлинах

Алматы. 19 октября. КазТАГ — Норвегия, ЕС и ряд других стран запросили создание третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО) по спору с США о пошлинах на сталь и алюминий, сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что пошлины США противоречат правилам ВТО. Поэтому мы вместе с ЕС и многими другими попросили ВТО создать третейскую комиссию по американским пошлинам», — приводит Норвежское телеграфное бюро слова главы МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде.

По ее словам, дело имеет принципиальную важность, так как Норвегия, будучи страной с открытой экономикой, сильно зависит от уважения принципов мультилатерализма (организации международных отношений, в основе которых лежат механизмы, позволяющие каждой стране пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами).

В свою очередь США обратились в ВТО с запросом о том, чтобы третейская группа рассмотрела ситуацию с использованием протекционистских мер рядом стран в ответ на введение Соединенными Штатами пошлин на сталь и алюминий.

«США в четверг попросили, чтобы группа экспертов организации изучила пошлины со стороны ЕС, Канады, Китая и Мексики, которые после введения США импортных пошлин в 25% на сталь и 10% на алюминий выступили с аналогичным шагом в отношении импорта из Соединенных Штатов», — приводится информация агентства Reuters, ссылающегося на неназванного представителя американских властей.

Также собеседник агентства рассказал о планах Канады, Китая и Мексики обратиться в ВТО с просьбой об изучении третейской группой ограничительных мер со стороны Вашингтона.

Ранее минэкономразвития РФ сообщило, что Россия обратилась в ВТО с запросом об учреждении третейской группы по рассмотрению спора с США о пошлинах на сталь и алюминий.

Напомним, в марте этого года США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Они применяются ко всем странам, за исключением Австралии и Аргентины. Бразилия и Южная Корея освобождены лишь от пошлин на сталь.