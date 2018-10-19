Алматы. 19 октября. КазТАГ — Парламент Косово одобрил создание армии, сообщает «Коммерсант».

«Парламент Республики Косово одобрил создание полноценной армии на базе сил безопасности. «За» проголосовал 101 из 102 депутатов», — говорится в сообщении со ссылкой на издание Gazeta Express.

Глава косовского МИДа Беджет Пацолли заявил, что Косово сделало «важный шаг к своему укреплению».

По его словам, «продемонстрированное политическое единство» является очень важным для будущего республики.

Как сообщается, 13 сентября правительство Косово приняло пакет из трех законов, предусматривающих трансформацию сил безопасности в вооруженные силы, и направило его на утверждение парламента. Создание косовской армии – одно из основных предвыборных обещаний премьера Рамуша Харадиная.

В соответствии с международными договоренностями Косово может иметь только силы безопасности численностью до 2 тыс., вооруженные легким стрелковым оружием, которое находится на складах под контролем войск НАТО. Приштина (столица Косово) же намерена создать полноценную армию численностью 5 тыс. активного состава и до 3 тыс. резервистов.

Положения о силах безопасности закреплены в косовской конституции, для изменения которой необходимо две трети голосов в 120-местном парламенте и согласие большинства депутатов от нацменьшинств (их там 20). В марте 2017 года попытка президента республики Хашима Тачи создать армию путем принятия новых законов и без конституционных изменений провалилась: против выступила не только Сербия, но и главные союзники Косово – США и НАТО.