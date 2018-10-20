Крупнейший китайский гидросамолет впервые взлетел с поверхности воды

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Алматы. 20 октября. КазТАГ – Крупнейший китайский гидросамолет впервые взлетел с поверхности воды, сообщают «Известия».

«Самолет-амфибия AG600 впервые совершил взлет и посадку на одном из водохранилищ Китая. Перед полетом самолет совершил ряд маневров на поверхности воды на разных скоростях в целях проверки работы основных систем», — говорится в сообщении со ссылкой на агентство «Синьхуа» в субботу.

Как уточняется, конструировать воздушное судно начали еще в 2009 г., однако первый опытный образец появился в 2016-м. Своей первый полет с поверхности земли он совершил спустя год.

Отмечается, что на создание гидросамолета ушло около 3 млрд юаней ($441 млн). Он предназначен для нужд гражданской авиации. Кроме того, новинка может использоваться для борьбы с лесными пожарами, проведения спасательных операций и защиты интересов страны на море при проведении патрульных операций.

«Самолет способен находиться в воздухе без дозаправки до 12 часов, преодолевать расстояния до 4,5 тыс. км и развивать скорость до 500 км/ч. Его длина составляет 37 м, размах крыла — 38,8 м, максимальная взлетная масса — 53,5 т», — отмечается в сообщении.

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Начало коммерческих поставок амфибии намечено на 2022 год. Самолет будет выпускаться в пассажирской и грузовой модификациях.

Первые водные испытания транспортного средства прошли в начале октября. Тогда гидросамолет разгонялся до 145 км/ч. Первый наземный перелет он совершил в конце августа.

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