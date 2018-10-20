Назарбаев встретился с главами России и Узбекистана в Туркестанской области

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Астана. 20 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с главой России Владимиром Путиным и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в г.Сарыагаше Туркестанской области, сообщает пресс-служба президента РК.

«В ходе неформальной встречи главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в сообщении в субботу.

Кроме того, были затронуты вопросы взаимодействия Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Узбекистан в рамках СНГ и других международных организаций. Стороны также обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной и международной повестки дня.

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