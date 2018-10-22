Дублин намерен заблокировать Brexit без принятия механизма по Северной Ирландии

Алматы. 22 октября. КазТАГ – Официальный Дублин намерен заблокировать выход Великобритании (Brexit) из состава Европейского союза (ЕС) без принятия механизма по Северной Ирландии, сообщает ТАСС.

«Дублин не согласится со сделкой по Brexit без механизма, предусматривающего сохранение правил общего рынка и таможенного союза ЕС на территории Северной Ирландии. Не будет никакого соглашения о выходе без ограничительного механизма, точка», — заявил в понедельник министр иностранных дел и торговли Ирландии Саймон Коувени.

Вопрос контроля границы с Ирландией остается главной проблемой на переговорах по Brexit. Брюссель и Лондон хотят сохранить границу прозрачной для передвижения людей, товаров и услуг, но до настоящего времени не ясно, как этого добиться, если Великобритания создает новый таможенный режим с Евросоюзом. Лондон также не хочет слышать о разных таможенных режимах для Северной Ирландии и остальной территории Соединенного Королевства, что может вновь оживить, казалось бы, навсегда ушедшую в прошлое проблему Ольстера и ирландского сепаратизма.

Напомним, референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2017 года. Победу с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. 29 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года. Уже названы точная дата и время выхода – 29 марта в 23.00 по лондонскому времени (05.00 аст).