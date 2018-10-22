Немецкий техногигант может заключить с Ираком один из крупнейших контрактов в своей истории

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Алматы. 22 октября. КазТАГ – Немецкий промышленный гигант Siemens может заключить с Ираком один из крупнейших контрактов в своей истории, сообщает ТАСС.

«Технологический концерн Siemens сделал шаг на пути к заключению одного из самых крупных контрактов в своей истории – глава компании Джо Кэзер и представители правительства Ирака подписали в воскресенье заявление о намерениях по восстановлению энергетической системы страны», — говорится в сообщении.

В рамках соглашения, как ожидается, Siemens примет участие в электрификации страны.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель лично договаривалась с иракской стороной о такой сделке. После того, как сообщалось о стремлении американского конкурента Siemens – компании General Electric – заключить подобный контракт с Багдадом. А. Меркель связалась с тогдашним премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади и вступилась за предложение германского концерна.

Отмечается, что сумма сделки оценивается более чем в 13 млрд евро. В то же время гарантии того, что Багдад в итоге выберет германскую компанию в деле электрификации страны, пока еще нет и борьба за сделку продолжается.

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«Как бы там ни было, иракская сторона положительно оценила предложения Siemens, прежде всего, потому, что германский концерн пообещал Багдаду, помимо расширения электросетей, поддержку в вопросах борьбы с коррупцией, создания новых рабочих мест и строительства школ и больниц», — сказано в сообщении.

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