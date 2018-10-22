Международные инвесторы выводят средства с фондового рынка Саудовской Аравии

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Алматы. 22 октября. КазТАГ – Международные инвесторы выводят средства с фондового рынка Саудовской Аравии, сообщает «Коммерсант».

«Иностранные инвесторы начали выводить средства с фондового рынка Саудовской Аравии на фоне международного скандала, вызванного гибелью саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи», — сообщили в инвестиционном банке Arqaam Capital.

Отмечается, что за минувшую неделю иностранные инвесторы вывели с фондового рынка страны $650 млн, тогда как неделей раньше приток иностранных средств составил $1 млрд.

Всего с начала года иностранные инвесторы вложили $3 млрд в саудовский фондовый рынок. Учитывая, что весь саудовский фондовый рынок оценивается примерно в $507 млрд, средства, выведенные иностранными инвесторами, не очень велики. Однако эксперты отмечают, что лишь 5% акций саудовских компаний принадлежат иностранным инвесторам. Более двух третей акций находятся во владении саудовских институциональных инвесторов и около четверти – местных розничных инвесторов.

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