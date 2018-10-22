Новую форму декларации по ИПН и соцналогу для казахстанцев хотят утвердить в феврале 2019 г.

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Астана. 22 октября. КазТАГ – Новую форму декларации по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) и социальному налогу для казахстанцев хотят утвердить в феврале 2019 года, сообщается в проекте распоряжения министерства труда и социальной защиты населения.

«Наименование правового акта – «Об утверждении формы декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу и порядок ее составления»; Сроки исполнения – февраль 2019 года», — говорится в документе.

Из текста следует, что форма должна быть утверждена приказом министра финансов, а МТСЗН вместе с минфином – отвечает за исполнение.

«Утвердить прилагаемый перечень правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации закона Республики Казахстан 2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости населения», — сказано в документе.

Проект распоряжения вынесен на публичное обсуждение до 2 ноября.

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