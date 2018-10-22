В $911 млн оценили власти Индонезии ущерб от землетрясения и цунами

Алматы. 22 октября. КазТАГ — В $911 млн оценили власти Индонезии ущерб от землетрясения и последующего за ним цунами, пишет РБК.

«Национальное индонезийское агентство по предотвращению стихийных бедствий (BNPB) подсчитало, что случившееся в сентябре на острове Сулавеси землетрясение и последующее за ним цунами принесли государству ущерб на 13,82 трлн индонезийских рупий ($911 млн)», — говорится в сообщении в понедельник со ссылкой на газету The Jakarta Post.

По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 2256 человек, 4612 получили ранения, без крова остались более 223,7 тыс. жителей региона. Землетрясение и цунами затронули города Палу, Дунгала, Сиги и Париги Мутун.

Стихия, по оценкам индонезийских властей, повредила 68 451 дом, 327 мест отправления культа (церкви, храмы, молитвенные дома и др.), 265 школ, 78 офисов и 362 магазина.

«Мы ожидаем, что потери и ущерб, вызванные бедствиями, будут увеличиваться, поскольку используемые нами данные носят временный характер», — отмечается при этом в заявлении представителя местного агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

По его данным, в сумму 13,82 трлн индонезийских рупий в том числе входят 1,99 трлн рупий «упущенных доходов» ($131 млн) и 7,83 трлн рупий материального ущерба ($515,5 млн).

Он указал, что наибольший урон был нанесен жилому сектору.

«Почти все здания вдоль побережья залива в Палу разрушены либо сильно повреждены», — сообщил он, отметив также, что разжижение грунтов в жилых районах в Петбо, Йона Оге и Сибалая также привело к разрушению тысяч домов.

В индонезийском ведомстве подсчитали, что для восстановления и реконструкции всех этих зданий потребуется более 10 трлн рупий ($658 млн).

«Это будет непростая задача, но центральное правительство и региональная администрация готовы к восстановлению», — добавил С. Нугрохо, подчеркнув, что теперь местные власти будут руководствоваться принципом «строить лучше и безопаснее».

Напомним, землетрясение магнитудой 7,5 и последовавшее за ним цунами на острове Сулавеси произошли 28 сентября. В районе бедствия в общей сложности проживало порядка 4 млн человек.