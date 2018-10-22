Оборудование спускаемой капсулы «Союза» будет использовано повторно – «Роскосмос»

Алматы. 22 октября. КазТАГ — После аварии «Союза МС-10», произошедшей 11 октября, из спускаемой капсулы, в которой приземлились Алексей Овчинин и Ник Хейг, достанут содержимое, чтобы использовать его повторно, сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

«На базе слетавших капсул могут быть сделаны установки для тренировок космонавтов по выживанию в различных климатических зонах. Корпус капсулы имеет деликатную конструкцию, и убедиться, что он в норме, стоит дороже, чем сделать новый. (…) Но вот оборудование внутри капсулы повторно используют. Что-то три, что-то 10, что-то 15 раз (…). Повторно используются пульт, кресла экипажа, клапаны, вентиляторы, видеокамера, элементы для крепления экипажа и грузов», — заявил «Известиям» С. Крикалев.

По его словам, авария, в результате которой ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту, была похожа на ситуацию, возникшую в 1986 году, сложившуюся при запуске беспилотного аппарата.

«Тогда также первая ступень задела вторую. В результате установили, что виной этому был несработавший датчик», — отметил он.

Исполнительный директор «Роскосмоса» добавил, что причина аварии крылась в цепочке, которая начинается от электрического концевика и заканчивается крышкой, которая открывает сопло увода ступени.

Концевик, пояснил С. Крикалев, это микропереключатель – механическое устройство, которое при появлении или прекращении контакта замыкает или размыкает электрическую цепь.

С причиной случившегося сейчас разбирается комиссия.

Напомним, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с первой стартовой площадки Байконура («Гагаринский старт»). На борту корабля, направлявшегося к международной космической станции (МКС), находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин (командир «Союза МС-10») и астронавт NASA Ник Хейг. Во время полета ракеты «Союз» произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска и благополучно приземлился недалеко от Жезказгана. Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие с носителями такого типа.

Экипаж невредим, 12 октября его доставили в Москву.

12 октября стало известно, что «Роскосмос» может пересмотреть график запусков на орбиту и работу на МКС после произошедшей аварии. Сейчас на станции находятся космонавт «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства Александер Герст и астронавт NASA Серена Ауньон. Они прибыли на МКС на корабле «Союз МС-09» 8 июня в составе длительной экспедиции МКС-56/57.

Как сообщил ранее руководитель российского сегмента МКС летчик-космонавт Владимир Соловьев, отвечая на соответствующий вопрос на лекции в МГУ, резервов на МКС хватит на полгода, до лета 2019 года.

Также ранее КазТАГ со ссылкой на источник на космодроме сообщало, что запуск с Байконура ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз МС-11» перенесен предварительно с 20 декабря на первую декаду декабря.