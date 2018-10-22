Алматы. 22 октября. КазТАГ — В Израиле арестовали мэра Восточного Иерусалима и главу разведки Палестины, сообщают «Известия».

«Губернатор Восточного Иерусалима Андан Гейт и командующий районом Иерусалима в генеральной разведывательной службе Палестины Джихад Факих арестованы силами безопасности Израиля», — говорится в сообщении в понедельник со ссылкой на газету Jerusalem Post.

По словам юриста А. Гейта, он был арестован в арабском квартале Иерусалима и обвиняется в «угрозах».

Как отмечается, правительство Палестины расценило произошедшее как «новое преступление Израиля против палестинского народа».

Напомним, отношения Палестины и Израиля обострились в мае из-за переноса американского посольства в Иерусалим, так как оба государства считают город своей территорией.

В секторе Газа вспыхнули демонстрации недовольных палестинцев, начались столкновения с израильскими военными. Тогда, по данным минздрава Газы, погибли 190 человек, более 19 тыс. получили ранения.

Протесты продолжаются до сих пор. Так, 13 октября семь палестинцев были убиты и более 250 пострадали в результате очередных столкновений с армией Израиля.