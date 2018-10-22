Общенациональный план мероприятий по посланию народу Казахстана утвердил Назарбаев

Астана. 22 октября. КазТАГ – Общенациональный план мероприятий по посланию народу Казахстана утвердил президент Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«В целях реализации послания главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» постановляю: утвердить общенациональный план мероприятий по реализации послания главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», — говорится в указе президента в понедельник.

Также глава государства своим указом дал ряд поручений кабмину.

«Правительству РК: 1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям послания главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни»; 2) до 25 января года, следующего за отчетным годом, представлять в администрацию президента РК информацию о ходе выполнения общенационального плана», — сказано в документе.

Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов Н. Назарбаев поручил обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий общенационального плана.

«Контроль за исполнением настоящего указа возложить на администрацию президента РК. Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания», — говорится в документе.