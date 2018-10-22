Алматы. 22 октября. КазТАГ – Пожар в крупном супермаркете произошел в Алматы, сообщает пресс-служба ДЧС города.

«22 октября в 6.56 на пульт «101» ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении бутика на территории супермаркета «Магнум» по адресу: Ауэзовский район, мкр. «Жетысу-3», д. 1 «Г». Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут – в 7.03. Как выяснилось, произошло горение двух бутиков с переходом огня на входную часть «Магнума» (кровля потолочного перекрытия)», — сообщила в понедельник официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Она уточнила, что от теплового воздействия пострадала южная стена здания «Магнума».

«Принятыми мерами пожарных предотвращено распространение огня на близлежащие бутики. Локализация пожара достигнута в 7.29. Пожар ликвидирован в 7.38. Площадь пожара составила 70 кв.м. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара было задействовано 56 человек личного состава и восемь единиц техники службы пожаротушения Алматы», — говорится в сообщении.