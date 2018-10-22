Астана. 22 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Распространителей слухов о ситуации с менингитом могут привлечь к ответственности в Астане, сообщил руководитель департамента охраны общественного здоровья (ДООЗ) Астаны Садвакас Байгабулов.

«Мы продумаем (вопрос ответственности – КазТАГ), потому что родители в чатах скидывают непроверенную информацию, создают ажиотаж, панику. Естественно мы сейчас будем продумывать, как совместно с управлением внутренних дел проработать этот вопрос, привлечь людей к распространению непроверенной заведомо ложной информации», — сообщил С. Байгабулов на брифинге в службе центральных коммуникаций в понедельник.

Всего, по данным чиновников от здравоохранения, с начала 2018 года диагноз «менингококковая инфекция» подтвержден у 85 казахстанцев, в том числе в г. Алматы и Алматинской области 51 случай. 15 случаев заболевания были с летальным исходом.