Отставка спецпредставителя генсекретаря ООН де Мистуры не отразится на сирийских переговорах

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Астана. 22 октября. КазТАГ – Отставка специального представителя генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры не отразится на сирийских переговорах, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

«Не думаю, что (отставка – КазТАГ) отразится. Потому что как он (де Мистура – КазТАГ) заявил, он отработал весь свой срок. И в его заявлении прозвучало, что он не в тот же день уходит. А до окончания своего назначенного срока. Это нормальный процесс в стенах ООН», — ответил А.Смадияров на вопрос корреспондента о том, отразится ли отставка де Мистуры на сирийских переговорах.

По словам представителя МИД, процесс мирного урегулирования межсирийского конфликта ведет не только де Мистура.

«Есть страны гаранты», — отметил А.Смадияров.

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